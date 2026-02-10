Dimissioni e nuovo allarme | uomo torna al pronto soccorso poche ore dopo la visita a Novara

Ieri sera un uomo dimesso dall’ospedale di Novara si è presentato di nuovo al pronto soccorso di Cossato. Poche ore dopo la visita, ha richiesto assistenza perché le sue condizioni sono peggiorate. La situazione ha acceso l’allarme sulla gestione dei pazienti e sulla rapidità di intervento. I medici stanno facendo le verifiche del caso.

Un uomo, dimesso dall’ospedale di Novara, ha richiesto l’intervento dei soccorsi nella serata di ieri a Cossato. L’uomo si era allontanato autonomamente dalla struttura ospedaliera e, una volta giunto nella sua abitazione, ha sentito la necessità di ulteriori accertamenti medici, attivando il 118 e i carabinieri. L’episodio solleva interrogativi sulle condizioni del paziente al momento della dimissione e sull’efficacia dei controlli post-ospedalieri. La tranquilla serata di Cossato, piccolo comune in provincia di Biella, è stata interrotta dall’arrivo delle sirene. Poco dopo le 21, i sanitari del 118 e una pattuglia dei carabinieri sono giunti all’abitazione dell’uomo, rispondendo alla sua richiesta di soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Novara ospedale

Una giovane di 19 anni, Giulia Todaro, è deceduta poche ore dopo aver cercato aiuto al pronto soccorso di Manduria, lamentando un grave mal di testa.

