Un uomo ha urlato in strada e ha rotto il vetro di una casa in via Luigi Petroselli nel quartiere Salamaro di Viterbo. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti e dei residenti, che si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno cercato di gestire la situazione e garantire la sicurezza nella zona.

Momenti di tensione nel quartiere Salamaro di Viterbo. Un uomo ha dato in escandescenze in via Luigi Petroselli, richiamando l'attenzione e la preoccupazione dei residenti. Nel pomeriggio di domenica 29 marzo l'uomo avrebbe iniziato a urlare in strada, arrivando anche a rompere il vetro di una delle abitazioni popolari della zona. I motivi sono ancora in fase di accertamento. Fatto sta che la situazione ha spinto alcuni cittadini, allarmati, a contattare il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per riportare la situazione alla calma e gestire l'episodio. In supporto sono arrivati anche i sanitari, con ambulanza e automedica, per gli accertamenti del caso e prestare assistenza all'uomo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Uomo urla in strada e sfonda il vetro di una casa: cosa è successo al Salamaro

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