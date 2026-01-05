Uomo dà in escandescenza in un appartamento sulla Cassia a Vetralla

Lunedì 5 gennaio, a Vetralla, un uomo ha avuto una crisi di rabbia nel proprio appartamento sulla Cassia, a cura di Vetralla, vicino a piazzale Bellucci. La scena ha attirato l’attenzione di vicini e passanti, che hanno allertato le forze dell’ordine e i soccorsi. Carabinieri e personale sanitario sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza nell’area.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.