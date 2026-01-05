Uomo dà in escandescenza in un appartamento sulla Cassia a Vetralla
Lunedì 5 gennaio, a Vetralla, un uomo ha avuto una crisi di rabbia nel proprio appartamento sulla Cassia, a cura di Vetralla, vicino a piazzale Bellucci. La scena ha attirato l’attenzione di vicini e passanti, che hanno allertato le forze dell’ordine e i soccorsi. Carabinieri e personale sanitario sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza nell’area.
Ha dato in escandescenze all'interno del proprio appartamento che affaccia sulla Cassia. È successo intorno alle 11 di lunedì 5 gennaio a Cura di Vetralla, all'altezza di piazzale Bellucci, dove sono intervenuti carabinieri e personale sanitario allertati da vicini e passanti.Questi ultimi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
