Università del Crocese chiusa Episcopo smentisce se stessa | nel 2014 era stata lei a salvarla

L’Università del Crocese è stata chiusa, lasciando i consiglieri di maggioranza e opposizione senza risposte sul suo futuro. In un episodio passato, il rappresentante istituzionale aveva affermato di aver contribuito a salvarla nel 2014, ma ora si trova a smentirsi. La vicenda ha generato confusione tra i membri delle varie forze politiche coinvolte.

Silenzio sul destino della gloriosa Scuola di Tradizioni. Due anni fa la Commissione Cultura aveva sollecitato la riapertura Il silenzio sul destino dell’Università del Crocese lascia interdetti consiglieri di maggioranza e opposizione. Il caustico commento del Dem Italo Pontone non è passato inosservato: “Siamo in attesa da due anni che la sindaca riapra l’Università del Crocese così come richiesto dalla Commissione Cultura da me presieduta”. Quella stessa Commissione, nei primi mesi dal suo insediamento, un paio di anni fa, aveva visitato i locali della Circoscrizione Arpi-Croci Nord, al Rione Candelaro, un tempo destinati alla gloriosa scuola di tradizioni, che incarna e divulga la storia della città. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Università del Crocese chiusa, Episcopo smentisce se stessa: nel 2014 era stata lei a salvarla Una selezione di notizie su Università del Crocese chiusa Episcopo... Università del Crocese chiusa "inspiegabilmente”: 300 cittadini firmano per chiedere la riattivazionePetizione sulla scrivania della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e dell'assessore all'Istruzione Domenico Di Molfetta Sono 286 le firme raccolte... «Abbiamo cercato di salvarla ma era già troppo tardi: Pinuccia era incastrata nel macchinario»In tribunale prosegue il processo per l'infortunio mortale nel quale il 21 dicembre 2019 a Monticelli ha perso la vita Giuseppina Marcinnò. Iran minaccia nucleare? La capa dell’intelligence nazionale Usa smentisce Trump (e se stessa): l’avvertimento sul missile intercontinentale«L’Iran non ha tentato di ricostruire i propri impianti nucleari dopo gli attacchi americani del giugno 2025».