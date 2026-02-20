Abbiamo cercato di salvarla ma era già troppo tardi | Pinuccia era incastrata nel macchinario
Pinuccia è rimasta gravemente ferita dopo essere rimasta incastrata tra i rulli del macchinario. La donna stava lavorando al banco di confezionamento quando ha gridato, attirando l'attenzione dei colleghi. Uno di loro si è precipitato sul posto e ha cercato di liberarla, ma purtroppo era già troppo tardi. I soccorsi sono arrivati subito, ma non sono riusciti a salvarla. La polizia ha aperto un'indagine per chiarire l'accaduto. La fabbrica ha sospeso temporaneamente le attività.
In tribunale prosegue il processo per l'infortunio mortale nel quale il 21 dicembre 2019 a Monticelli ha perso la vita Giuseppina Marcinnò. Ad un passo dalla pensione fu "risucchiata" dal rullo che trasportava cipolle alla Copap e schiacciata. I colleghi: «L'abbiamo sentita urlare e siamo accorsi». La donna - per cause sconosciute - si sarebbe arrampicata sul rullo, per l'Ausl la macchina non era in sicurezza In tribunale prosegue il processo per l'infortunio mortale nel quale il 21 dicembre 2019 a Monticelli ha perso la vita Giuseppina Marcinnò. Ad un passo dalla pensione fu "risucchiata" dal rullo che trasportava cipolle alla Copap e schiacciata.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Quattro persone muoiono dopo aver mangiato funghi mortali: portati d’urgenza in ospedale, ma era troppo tardi. L’allarme delle autorità: “35 casi di avvelenamento”Quattro persone sono morte in California dopo aver mangiato funghi velenosi.
Inter Liverpool, parla Chivu: «Era giusto un pareggio per come si era messo. Abbiamo dato il nostro meglio, abbiamo avuto coraggio nel provarci»Dopo la partita tra Inter e Liverpool, Cristian Chivu commenta il risultato di 0-1, evidenziando che un pareggio sarebbe stato più giusto considerando l'andamento dell'incontro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Vanda Mazzer ha un malore in strada: la 76enne si accascia a terra e muore sotto gli occhi della figlia: «Un gruppo di 15enni ha cercato di salvarla»«È stato di gran conforto in quei momenti durissimi - continua Monia Sari - Mia mamma purtroppo non ce l'ha fatta, ma la vicinanza di questi giovani ha portato un tocco di umanità ad un evento ... ilgazzettino.it
Dov'è andato Gianni Filosa "Ti abbiamo cercato in tutta Italia, ma non ti abbiamo trovato", l'appello lanciato a "Chi l'ha visto" dalla madre dell’uomo di #Formia (#Latina), che non è più tornato a casa dal #15febbraio di due anni fa. Qualcuno ricorda di averlo i facebook