Iran minaccia nucleare? La capa dell’intelligence nazionale Usa smentisce Trump e se stessa | l’avvertimento sul missile intercontinentale

La responsabile dell’intelligence degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran non ha tentato di ricostruire gli impianti nucleari dopo gli attacchi del giugno 2025, smentendo così l’ex presidente e le sue affermazioni riguardo a una minaccia nucleare iraniana. La dichiarazione arriva nel contesto di un avvertimento sulla possibilità che il paese abbia sviluppato un missile intercontinentale.

«L’Iran non ha tentato di ricostruire i propri impianti nucleari dopo gli attacchi americani del giugno 2025 ». Lo ha detto la direttrice dell’intelligence nazionale Usa Tulsi Gabbard durante un’audizione al Senato sulle minacce globali. Una valutazione che contraddice innanzitutto quello che lei stessa ha scritto, quando ha presentato una dichiarazione scritta alla commissione intelligence del Senato. Contraddizione che non risparmia la posizione ufficiale portata avanti finora dalla Casa Bianca e dallo stesso Donald Trump. La linea finora sull’Iran dell’amministrazione americana era, infatti, che Teheran starebbe cercando di rilanciare il proprio programma nucleare. 🔗 Leggi su Open.online

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