Un gruppo di circa 300 cittadini ha firmato una petizione per chiedere la riattivazione dell’Università del Crocese, attualmente chiusa nei locali della Circoscrizione al Rione Candelaro. La petizione, con 286 firme raccolte finora, rappresenta una richiesta formale rivolta alle autorità competenti. La chiusura dell’ateneo ha suscitato diverse reazioni tra i residenti della zona.

Petizione sulla scrivania della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e dell'assessore all'Istruzione Domenico Di Molfetta Sono 286 le firme raccolte a sostegno della richiesta di riattivazione dell’Università del Crocese nei locali della Circoscrizione al Rione Candelaro. La petizione è stata inviata all’attenzione della sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, dell’assessore all’Istruzione Domenico Di Molfetta e di tutti i consiglieri comunali che, però, stranamente, pare non l’abbiano mai ricevuta. È stata protocollata al Comune di Foggia lo scorso 13 marzo. Le attività dell’Università del Crocese sono state “interrotte inspiegabilmente” da quando si è insediata l’Amministrazione guidata da Maria Aida Episcopo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Università del Crocese chiusa "inspiegabilmente”: 300 cittadini firmano per chiedere la riattivazione

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