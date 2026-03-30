Israele approvata la legge per la pena di morte ai palestinesi condannati per terrorismo

La Knesset ha approvato definitivamente una legge che prevede la pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismo, con 62 voti a favore e 48 contrari. La nuova normativa stabilisce che i condannati per atti di terrorismo potranno essere soggetti alla massima punizione prevista dalla legge israeliana. La decisione è stata presa dopo il voto finale del parlamento.

La Knesset ha approvato in via definitiva una legge che introduce la pena di morte per terrorismo in Israele, con 62 voti favorevoli e 48 contrari. Un provvedimento destinato a far discutere sia a livello interno che internazionale. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha votato a favore della norma, mentre uno dei partiti ultraortodossi della coalizione si è espresso contro. La legge ha inoltre ricevuto il sostegno dell’opposizione guidata da Avigdor Lieberman. Secondo il testo approvato, potrà essere condannato a morte chi causa intenzionalmente la morte di una persona nell’ambito di un atto di terrorismo, con l’obiettivo di negare l’esistenza dello Stato di Israele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Israele, approvata la legge per la pena di morte ai palestinesi condannati per terrorismo Articoli correlati Israele approva la legge sulla pena di morte per i palestinesi colpevoli di terrorismo. Ben Gvir: «Abbiamo fatto la storia»La Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e... Pena di morte per i palestinesi: Israele acceleraLa politica ha un talento speciale: trasformare ciò che per decenni è rimasto teorico in qualcosa di improvvisamente “necessario”. Leggi anche: Israele, sì alla pena di morte per terroristi: Knesset approva la legge Ben Gvir esulta e distribuisce dolci alla Knesset dopo il primo sì alla pena di morte