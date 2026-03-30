Israele approva la legge sulla pena di morte per i palestinesi colpevoli di terrorismo Ben Gvir | Abbiamo fatto la storia

La Knesset ha approvato con 62 voti a favore e 48 contrari una legge che introduce la pena di morte per i palestinesi condannati per atti di terrorismo. La decisione è stata annunciata come un traguardo storico da parte di uno dei ministri, mentre opposti hanno espresso preoccupazione per le implicazioni legali e i diritti umani coinvolti. La legge ora passa alla fase di implementazione.

La Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e 48 contrari. Il premier Benyamin Netanyahu ha votato a favore, uno dei partiti ultraortodossi della coalizione si è opposto, mentre la legge ha incassato il sostegno del partito di opposizione di Avigdor Lieberman. «Abbiamo fatto la storia. Lo avevamo promesso e lo abbiamo mantenuto», ha scritto su X Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza nazionale israeliano. Il disegno di legge, che è stato promosso dal partito di estrema destra Otzma Yehudit e approvato in prima lettura martedì scorso, è... 🔗 Leggi su Open.online

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ben Gvir

L’Italia e altri tre Paesi contro la legge sulla pena di morte in Israele: “Siamo preoccupati”I Ministri degli Esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito con una dichiarazione congiunta hanno espresso la propria preoccupazione per la...

Il Parlamento israeliano approva la pena di morte per i prigionieri palestinesi. L’estrema destra festeggia in AulaIl Parlamento israeliano ha approvato la legge che introduce la pena di morte per terrorismo.

Anche l'Italia contro la legge sulla pena di morte in Israele: "Profondamente preoccupati". Cosa prevede la norma "discriminatoria de facto"La formulazione farebbe in modo che la pena capitale possa essere applicata a un palestinese che uccide un israeliano, ma in nessun caso a un...

Desitdown News (Israel parliament passes first reading of death penalty for ‘terrorism’)#desitdown