The Housemaid’s Secret, sequel dell’inatteso successo Una di famiglia arriverà nelle sale il 17 dicembre 2027, esattamente due anni dopo l’uscita del film originale e riprenderà direttamente la storia della protagonista Millie, interpretata da Sydney Sweeney, una giovane donna dal passato enigmatico che accetta un nuovo lavoro come domestica. Questa volta, però, la situazione si fa ancora più inquietante: Millie si ritrova a lavorare per una donna che non le è mai consentito vedere. Dietro una porta chiusa si nasconde un segreto che minaccia di rivelare verità ancora più oscure rispetto a quelle già affrontate nel primo capitolo. La struttura narrativa continua quindi a basarsi su suspense psicologica, ambienti chiusi e tensione crescente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Una di famiglia 2: svelata la data di uscita, Sydney Sweeney torna tra segreti e misteri

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