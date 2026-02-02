Nel mese di febbraio 2026, le librerie si riempiono di nuove uscite che promettono emozioni forti. Tra segreti, passioni e misteri, i libri ci trasportano in storie di amori e amicizie, perfette per chi cerca una lettura coinvolgente. È il momento di scoprire cosa ci riserva il mondo dei libri in un mese così speciale.

Siete in cerca di libri da leggere a febbraio 2026? Il mese più corto e romantico dell’anno porta con sé storie che catturano il cuore e la mente, tra passato e presente, misteri e passioni. Si parte dalla Norvegia, dove una donna torna sull’isola dell’infanzia e scopre segreti di famiglia che cambiano la percezione del passato. Tra Roma ottocentesca e la fine del potere papale, altre donne lottano per proteggere affetti, affrontare inganni e svelare verità nascoste. Nei gialli storici, Parigi e il Maine si popolano di investigatori e levatrici che sfidano regole e pregiudizi per seguire il filo della giustizia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nel mese di San Valentino lasciati sorprendere da letture emozionanti tra segreti, passioni e misteri, amori e amicizie: i libri in uscita

Approfondimenti su San Valentino Letture

Valentino Garavani, iconico stilista italiano, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda.

Valentino Garavani ha mantenuto nel tempo rapporti di amicizia con molte figure di rilievo, tra cui membri della royal family internazionale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Valentino Letture

Argomenti discussi: Tempo libero nel mese di FEBBRAIO 2026; A Terni l’amore ha radici antiche: gli eventi per San Valentino tra arte, storia e romanticismo; Domenica 1 febbraio 2026 ad ingresso gratuito; Benvenuto febbraio, il mese dell’amore, ma anche del Carnevale!.

Febbraio: scopri perché è il mese più corto tra San Valentino, Carnevale e tradizioni italianeIl 14 febbraio si celebra San Valentino, la festa degli innamorati conosciuta in tutto il mondo. Ma pochi sanno che questa tradizione ha radici profondamente italiane, legate alla figura di Valentino ... corrieredellumbria.it

Oroscopo del mese Sagittario: previsioni del mese di Febbraio 2026Cielo del mese: Un mix di bonus e di malus si intreccia nel vostro cielo, confondendovi la vista. Il primo tra i bonus già in Ariete dal fine gennaio è il cavalier Nettuno, romantico e idealista come ... iodonna.it

Un solo giorno. Un grande amore. Un film eterno. A SAN VALENTINO l’indimenticabile "GHOST - FANTASMA" di Jerry Zucker torna al cinema, in versione restaurata 4K. L’occasione perfetta per rivivere sul grande schermo la meravigliosa storia d’amore di Sa - facebook.com facebook

San Valentino con meno di 20 euro: le idee regalo per lui e lei x.com