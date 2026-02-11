Chiello ha annunciato ufficialmente la data di uscita del suo nuovo album, intitolato

Chiello svela Agonia: data di uscita e tour dopo il brano sanremese Ti penso sempre Il panorama musicale italiano si. Il panorama musicale italiano si prepara ad accogliere uno dei ritorni più attesi dell’anno. Chiello ha finalmente rotto il silenzio annunciando la data di uscita del suo nuovo progetto discografico intitolato Agonia. L’album sarà disponibile a partire dal prossimo 20 marzo per Island Records e Universal Music Italia, arrivando proprio sulla scia della sua partecipazione al 76° Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, l’artista ha presentato il brano Ti penso sempre, una traccia intensa scritta di suo pugno e composta insieme a un team di collaboratori fidati tra cui Tommaso Ottomano e i fratelli Cigarini. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Chiello, svelata la data di uscita del nuovo album Agonia

