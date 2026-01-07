Virgin River 7 | svelata la data di uscita su Netflix

La settima stagione di “Virgin River” sarà disponibile su Netflix a partire da una data ancora da annunciare. Dopo il successo della sesta stagione, che ha continuato a coinvolgere gli spettatori con le sue storie e personaggi, gli appassionati attendono con interesse l’uscita del nuovo ciclo. Restate aggiornati per conoscere la data ufficiale di uscita e non perdere gli sviluppi di questa popolare serie ambientata nella pittoresca cittadina californiana.

Era dicembre del 2024 quando la sesta stagione di "Virgin River" debuttava su Netflix portando avanti il racconto di una delle serie più amate dal pubblico di tutto il mondo. Questa serie, che dal 2019 ha incollato tutti davanti allo schermo con una storia tratta dai romanzi rosa di Robyn Carr, è.

