Tumore del pancreas | 1 milione per studi clinici e speranza concreta

Un milione di euro è stato destinato a sostenere studi clinici indipendenti sul tumore del pancreas, una malattia in aumento che interessa oltre 14 persone su 100.000. Il finanziamento mira a promuovere ricerche specifiche e a migliorare la conoscenza sulla patologia. La somma sarà utilizzata per progetti di ricerca che coinvolgono diverse strutture scientifiche.

Un milione di euro è stato stanziato per finanziare studi clinici indipendenti sul tumore del pancreas, una patologia in crescita con oltre 14.270 nuove diagnosi previste nel 2025. La Fondazione Umberto Veronesi e la Federazione dei gruppi oncologici hanno lanciato un bando attivo dal prossimo aprile fino a metà giugno del 2026 per sostenere ricerche triennali mirate. Questa iniziativa nasce dalla necessità di affrontare una malattia che presenta ancora prognosi difficili, dove solo un paziente su cinque viene diagnosticato in fase precoce e operabile. Nonostante le difficoltà, i dati evidenziano un progresso concreto: il numero di pazienti vivi dopo la diagnosi è salito del 10% in tre anni, passando da 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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