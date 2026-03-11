Carlo Vanzini e il tumore al pancreas | ecco come funzionano i nuovi protocolli di cura degli studi Cassandra e Loch Ness

Il giornalista sportivo Carlo Vanzini ha condiviso pubblicamente il suo percorso di cura contro un tumore al pancreas, portando l’attenzione sui nuovi protocolli terapeutici. Questi studi, chiamati Cassandra e Loch Ness, rappresentano un aggiornamento importante nelle strategie di trattamento di questa malattia. La loro applicazione sta modificando le modalità di intervento su una delle neoplasie più aggressive.

Il caso del giornalista sportivo Carlo Vanzini, che ha raccontato pubblicamente il suo percorso contro un tumore al pancreas, ha riportato l’attenzione su una strategia terapeutica che sta cambiando l’approccio a una delle neoplasie più aggressive. L’idea di fondo è controintuitiva: n el tumore del pancreas la chirurgia, da sola, non basta. Anche quando la malattia sembra localizzata, nella maggior parte dei casi esistono già micrometastasi invisibili agli esami, che rendono l’intervento inefficace se non vengono prima neutralizzate con una terapia sistemica. Per questo negli ultimi anni si sta affermando una strategia diversa: chemioterapia prima dell’intervento, per colpire la malattia visibile e quella “nascosta”, e solo dopo valutare la possibilità di operare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

