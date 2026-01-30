Tumore al pancreas una cura dalla Spagna accende la speranza

Uno studio condotto in Spagna ha fatto fare un passo avanti contro il tumore al pancreas. I ricercatori del Cnio hanno scoperto che, usando una combinazione di tre farmaci innovativi, possono eliminare il cancro nei modelli animali. La scoperta apre la strada a possibili trattamenti più efficaci anche per i pazienti umani. Ora si attende di vedere se questa cura potrà essere testata anche negli esseri umani.

Uno studio del Cnio elimina il cancro nei modelli animali grazie a una combinazione di tre farmaci innovativi La lotta. La lotta contro uno dei killer più silenziosi e spietati della medicina moderna segna oggi un punto a suo favore grazie a una ricerca rivoluzionaria proveniente da Madrid. Gli scienziati del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas hanno infatti individuato una strategia terapeutica capace di eradicare completamente il tumore al pancreas. I risultati ottenuti aprono scenari finora impensabili per una patologia che solitamente lascia poco spazio alla sopravvivenza a lungo termine dei pazienti colpiti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

