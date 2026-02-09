Tumore al pancreas una nuova speranza dallo studio di Barbacid Il prof Ercolani | Risultati interessanti ma serve cautela

Il professor Mariano Barbacid ha annunciato risultati promettenti nello studio su un nuovo trattamento per il tumore al pancreas. L’esperimento, condotto in laboratorio, mostra segnali di progresso, ma lo stesso Barbacid invita alla cautela. Intanto il professor Ercolani sottolinea che ci vorrà ancora tempo prima di capire se questa scoperta potrà diventare una reale speranza per i pazienti. La sfida resta alta, e ora si attende con attenzione il prosieguo della ricerca.

"Aiutateci a cambiare la storia del tumore al pancreas». È l’appello del professor Mariano Barbacid, direttore dell’Unità di Oncologia sperimentale del Centro Nazionale Spagnolo per la Ricerca sul Cancro (Cnio), che nei giorni scorsi ha presentato i risultati di uno studio preclinico destinato a far discutere la comunità scientifica. La ricerca, condotta su modelli murini, ha mostrato la possibile eliminazione delle cellule tumorali dell’adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac), la forma più diffusa e aggressiva di cancro al pancreas. Lo studio ha evidenziato non solo un’elevata efficacia del trattamento, ma anche una significativa riduzione degli effetti collaterali e una durata della risposta terapeutica mai osservata prima in ambito sperimentale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Tumore Pancreas

La notizia dalla Spagna ha acceso l’interesse di tutta Europa.

Il ricercatore Mariano Barbacid fa notizia con il suo studio sul tumore al pancreas.

Ultime notizie su Tumore Pancreas

