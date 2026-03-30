Trump mostra alla stampa le immagini di Sala da Ballo della Casa Bianca | La più bella del mondo – Il video

Il 29 marzo 2026, un rappresentante ha mostrato alla stampa alcune immagini della sala da ballo della Casa Bianca, descrivendola come la più bella del mondo. Ha inoltre commentato di aver ricevuto i disegni dagli architetti e ha riferito che molte persone stanno lodando la bellezza della sala. Non sono stati forniti dettagli sui materiali o sui progetti specifici relativi alla ristrutturazione.

(Agenzia Vista) Washington, 29 marzo 2026 "Ho appena ricevuto questi disegni dagli architetti. Molti stanno dicendo che la sala da ballo è bellissima. Da 150 anni si voleva costruire una sala da ballo alla Casa Bianca. E anche altri presidenti l'hanno voluta. Quando arrivano dignitari, come il presidente Xi della Cina o chiunque altro, abbiamo sale da ballo molto piccole", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa sull'Air Force One. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Il movimento di Gianni Alemanno confluirà in Futuro nazionale: pronto l’asse sovranista con il nuovo partito di Vannacci Vittorio Feltri al curaro su Giorgia Meloni: «reazione scomposta, ora deve votarsi a Sant’Antonio». 🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti e contenuti su Trump mostra alla stampa le immagini di... Trump presenta in volo il suo sogno proibito: la sala da ballo “più bella del mondo”, ma piovono critiche (VIDEO)Durante il volo di ritorno dal weekend trascorso a Mar-a-Lago (la sua residenza in Florida), il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mostrato... Stati Uniti, Donald Trump mostra il rendering della nuova sala da ballo della Casa BiancaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mostrato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One i rendering della nuova ala est della Casa Bianca,... Leggi anche: Furia Trump: “Mi fanno causa per la sala da ballo alla Casa Bianca” Trump mostra alla stampa le immagini di Sala da Ballo della Casa Bianca: La più bella del mondo