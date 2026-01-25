Furia Trump | Mi fanno causa per la sala da ballo alla Casa Bianca

Donald Trump ha espresso la propria delusione sui social, commentando di essere stato citato in giudizio riguardo alla sala da ballo alla Casa Bianca. In un lungo messaggio su Truth, l'ex presidente ha spiegato le motivazioni della causa, mantenendo un tono sobrio e diretto. Questa vicenda si inserisce nel contesto delle numerose questioni legali che coinvolgono Trump, suscitando attenzione e interesse pubblico.

(Adnkronos) – "Mi citano in giudizio per la sala da ballo". Donald Trump si infuria e si sfoga con un lunghissimo post sul social Truth. Il presidente degli Stati Uniti si ritrova citato in giudizio per il progetto legato alla costruzione della nuova faraonica sala da ballo alla Casa Bianca. L'amministrazione Trump è sotto accusa da parte del National Trust for Historic Preservation, che intende portare in tribunale il presidente per bloccare la realizzazione di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca.

