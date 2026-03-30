Durante il viaggio di ritorno da Mar-a-Lago, il presidente degli Stati Uniti ha mostrato a bordo dell’Air Force One alcuni rendering della futura sala da ballo della Casa Bianca. L’immagine di questa sala, definita come la più bella del mondo, ha suscitato critiche da parte di vari commentatori. Nessuna informazione è stata fornita sui costi o sui tempi di realizzazione dell’opera.

Durante il volo di ritorno dal weekend trascorso a Mar-a-Lago (la sua residenza in Florida), il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mostrato a bordo dell’Air Force One una serie di giganteschi rendering della nuova sala da ballo della Casa Bianca. Con un evidente orgoglio, Trump ha definito il progetto come destinato a diventare “la sala da ballo più bella del mondo”, rispondendo alle critiche con una dichiarazione polemica: “Criticano senza averla vista”. La struttura sarà dotata di vetri antiproiettile per garantire la massima sicurezza durante gli eventi ufficiali, e includerà un “grande complesso sotterraneo” a proposito del quale non sono stati rivelati ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Trump presenta in volo il suo sogno proibito: la sala da ballo “più bella del mondo”, ma piovono critiche (VIDEO)

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