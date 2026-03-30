stati uniti donald trump mostra il rendering della nuova sala da ballo della casa bianca

Il presidente degli Stati Uniti ha presentato ai giornalisti, a bordo dell’Air Force One, i rendering della nuova ala est della Casa Bianca. Il progetto prevede la realizzazione di una sala da ballo dal costo stimato di 400 milioni di dollari. La presentazione si è svolta durante un volo di routine, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sui finanziamenti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mostrato ai giornalisti a bordo dell’ Air Force One i rendering della nuova ala est della Casa Bianca, progetto che prevede la costruzione di una sala da ballo del valore di 400 milioni di dollari. Trump ha sottolineato che il progetto è “in anticipo sui tempi e al di sotto del budget”, spiegando che la nuova sala da ballo è necessaria per ospitare eventi ufficiali senza ricorrere a tendoni sul prato. L’edificio avrà vetri antiproiettile e tetti e soffitti “a prova di drone”. L’ala est era stata demolita lo scorso ottobre senza preavviso e da allora sono in corso i lavori preparatori nel sottosuolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Trump svela il rendering della nuova sala da ballo della Casa Bianca tra costi record e polemiche

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