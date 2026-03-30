Da Sanchez nuovo smacco a Trump | la Spagna chiude lo spazio aereo ai caccia impegnati nella guerra con l' Iran

Il governo spagnolo ha deciso di chiudere lo spazio aereo nazionale agli aerei coinvolti nelle operazioni militari in Iran. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano El Pais e successivamente confermata dal ministro degli Esteri durante un’intervista radiofonica. Questa decisione rappresenta un nuovo sviluppo nelle relazioni tra la Spagna e le attività militari in quella regione.

Il divieto non riguarderà gli altri voli. Il ministro degli Esteri ha detto che il governo spagnolo non intende "fare nulla che possa aumentare l'escalation" in Medio oriente. Si profila un nuovo scontro diplomatico Il governo spagnolo ha chiuso il proprio spazio aereo agli aerei impegnati nella guerra in Iran. La notizia, riportata dal quotidiano El Pais, è stata poi confermata dal ministro degli Esteri José Manuel Albares in un'intervista alla radio Rac 1. Come riporta La Vanguardia, Albares ha spiegato che il governo spagnolo non intende "fare nulla che possa aumentare l'escalation" in Medio oriente, in linea con la politica seguita dall'esecutivo spagnolo fin dall'inizio della guerra. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Da Sanchez nuovo smacco a Trump: la Spagna chiude lo spazio aereo ai caccia impegnati nella guerra con l'Iran Articoli correlati Guerra in Medio Oriente, la diretta. Spagna, Sanchez chiude lo spazio aereo ai velivoli coinvolti nel conflittoLa guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte e l'Iran dall'altra entra nel 31esimo giorno. Iran, la Spagna chiude lo spazio aereo ai velivoli che partecipano alla guerraLa Spagna ha deciso di chiudere il suo spazio aereo ai voli dei mezzi che partecipano alla guerra in Iran.