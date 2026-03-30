La Spagna chiude lo spazio aereo ai velivoli coinvolti nella guerra in Iran

La Spagna ha deciso di chiudere il proprio spazio aereo ai velivoli coinvolti nell'Operazione Epic Fury, un'azione militare condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La misura riguarda i voli collegati a questa operazione e si applica su tutto il territorio nazionale. La decisione è stata comunicata dalle autorità del paese e si inserisce nel quadro delle restrizioni imposte alle attività militari nelle proprie acque aeree.

La Spagna ha chiuso il proprio spazio aereo ai voli coinvolti nell'Operazione Epic Fury, lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Lo riferiscono fonti militari citate da El Pais. Secondo le fonti, il governo di Madrid non solo ha vietato l'utilizzo delle basi aeree di Rota (Cadice) e Moron de la Frontera (Siviglia) a caccia o aerei cisterna impegnati nell'attacco ma ha negato anche l'ingresso nel proprio spazio aereo agli aerei statunitensi di stanza in Paesi terzi, come il Regno Unito o la Francia. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, ha poi condannato anche l'uccisione del soldato della forza di pace Unifil in Libano. "In Libano è stata oltrepassata una nuova linea rossa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Spagna chiude lo spazio aereo ai velivoli coinvolti nella guerra in Iran Articoli correlati Guerra in Medio Oriente, la diretta. Spagna, Sanchez chiude lo spazio aereo ai velivoli coinvolti nel conflittoLa guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte e l'Iran dall'altra entra nel 31esimo giorno. La Spagna chiude lo spazio aereo ai voli militari coinvolti nella guerra in IranIl governo spagnolo ha ordinato la chiusura del suo spazio aereo a tutti i velivoli statunitensi che partecipano alla guerra in Iran. Contenuti utili per approfondire Spagna chiude Temi più discussi: Iran, la Spagna chiude lo spazio aereo ai voli coinvolti nella guerra. Trump: A breve potrebbe esserci un accordo; ma Teheran (ancora una volta) smentisce; Chiude il ristorante e apre un bar: 'Il futuro non è nelle sferificazioni, ma nei piatti semplici. La mia svolta'; Madrid chiude lo spazio aereo ai voli coinvolti nel conflitto. La Siria denuncia un attacco con i droni - LIVEBLOG; Madrid chiude lo spazio aereo ai velivoli coinvolti nella guerra con Teheran. Trump: In Iran ottenuto un cambio di regime, Cuba la prossima. La Spagna chiude lo spazio aereo ai voli militari di Usa e Israele: No alla guerra illegaleMadrid blocca tutti i voli coinvolti nell’operazione militare verso l’Iran. Sánchez chiama in causa il diritto internazionale, ma ... huffingtonpost.it La Spagna chiude lo spazio aereo ai velivoli convolti nella guerra in IranLa Spagna ha chiuso lo spazio aereo ai velivoli coinvolti nell'Operazione Epic Fury contro l'Iran Madrid ha anche vietato l'uso delle basi aeree congiunte e il transito di caccia da Paesi terzi Il Pri ... milanofinanza.it Il presidente americano Donald #Trump esprime ottimismo sui negoziati con Iran: “Accordo vicino”, dice dall’Air Force One. Intanto la Spagna chiude il suo spazio aereo ai velivoli coinvolti nella guerra. #Tg1 Annapaola Ricci - facebook.com facebook Iran, la Spagna chiude lo spazio aereo ai voli coinvolti nella guerra. Nyt: "Nuovo missile Usa usato per colpire una scuola". Trump: "A breve potrebbe esserci un accordo"; ma Teheran (ancora una volta) smentisce - La Ragione x.com