Il settore dell’autonoleggio si trova a dover fare i conti con un aumento delle truffe online, dove alcuni operatori non offrono servizi reali ma promozioni fasulle tramite internet. Nonostante un periodo di crescita, le aziende del settore segnalano la presenza di soggetti che pubblicizzano noleggi inesistenti, creando confusione tra i clienti e mettendo a rischio la loro fiducia.

Che il noleggio viaggi alla grande nel nostro Paese può anche essere visto come l’ennesima conferma che gli italiani sono sempre meno propensi all’acquisto di una vettura di proprietà. Ma al tempo stesso, è una buona notizia per le Case e gli operatori di un settore vivace. I numeri, come sempre, sono inequivocabili e arrivano da una recente analisi di Aniasa (Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, sharing mobility e automotive digital)-Dataforce. Sul totale delle immatricolazioni 2025, il noleggio ha raggiunto quota 30,6% sull'intero mercato con un totale di circa 525 mila unità, oltre 50 mila in più rispetto al 2024 (+10,73%). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Truffe, l'allarme di Aniasa sui finti operatori del noleggio

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