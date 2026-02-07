A Bondeno sono arrivati diversi segnali di truffe con finti militari. I malviventi si presentano come carabinieri e riescono a entrare nelle case, svuotando gli appartamenti. La polizia avvisa i cittadini di fare attenzione e di verificare sempre l’identità di chi si presenta come ufficiale.

Allarme truffe a Bondeno: finti carabinieri in azione, svuotano un’abitazione. Furti messi a segno con una tecnica sofisticata stanno mettendo in guardia i cittadini di Bondeno. Non si tratta di semplici ladri che agiscono nell’ombra, ma di veri e propri figuranti del crimine che indossando divise contraffatte e mostrando tesserini falsi, riescono a varcare la soglia delle abitazioni spacciandosi per Carabinieri. Applicano la tecnica del "falso guaio". Il modus operandi è preciso e inquietante. I malviventi si presentano al campanello puntando sull’effetto sorpresa e sull’autorità della divisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme truffe, finti militari. Segnalati diversi episodi

Il sindaco Francesco Vassallo lancia l’allarme: in città ci sono finti agenti che cercano di truffare i cittadini.

