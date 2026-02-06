Falsi operatori Estra tentano di far firmare contratti per altre aziende | è allarme truffe

Nuovi casi di truffa a Siena: falsi operatori di Estra cercano di far firmare contratti per altre aziende. Alcuni cittadini hanno segnalato di aver ricevuto visite di persone che si presentavano come rappresentanti di Estra, ma in realtà tentavano di convincerli a firmare contratti per altre compagnie energetiche. La truffa sembra diffondersi, e le autorità invitano alla massima attenzione.

SIENA – Segnalati nuovi casi di comportamento scorretto adottato da altri operatori energetici che, pur di acquisire il cliente, si spacciano per operatori di Estra. Si tratta in particolare di soggetti che hanno come unico obiettivo quello di far sottoscrivere con l’inganno nuovi contratti con altri operatori. Tali soggetti, che non hanno alcuna relazione con l’azienda, chiamano i clienti Estra proponendo cambi di tariffa tentando così di acquisire dati personali o contratti. Per evitare tentativi di raggiri è importante, quando si presenta a casa un operatore energetico, chiedere sempre il tesserino di riconoscimento e non mostrare mai la propria bolletta.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Estra Operatori

È stata segnalata una serie di messaggi SMS fraudolenti che invitano i cittadini di Parma a contattare gli uffici del CUP.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Estra Operatori

Allarme truffe: falsi operatori Estra tentano di ingannare clienti con contratti fasulliNuove segnalazioni di tentativi di raggiri Segnalati nuovi casi di comportamento scorretto adottato da altri operatori energetici che, pur di acquisire il cliente, si spacciano per operatori di Estra. youtvrs.it

Contratti farlocchi e tariffe false. Estra lancia l'allarme: Occhio alle truffeNuove segnalazioni di tentativi di raggiri. Estra avverte: attenzione alle truffe telefoniche per contratti gas e luce e segnalateci questi episodi. arezzonotizie.it

Attenzione alle truffe telefoniche su luce e gas! Negli ultimi tempi stanno aumentando le chiamate sospette di falsi operatori luce e gas cercano di ottenere i tuoi dati o di proporti offerte ingannevoli. Ecco alcuni consigli per proteggerti: Verifica sempre l facebook