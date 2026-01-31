Il sindaco Francesco Vassallo lancia l’allarme: in città ci sono finti agenti che cercano di truffare i cittadini. Alcuni si presentano come incaricati di aziende che vendono servizi, altri indossano falsi tesserini delle forze dell’ordine. Suonano alle porte delle case cercando di ingannare le persone per rubare denaro o informazioni. Vassallo invita tutti a prestare attenzione e a non cadere in queste trappole.

Dalle parole ai fatti. Prima l’appello del sindaco Francesco Vassallo, "attenzione alle truffe, ci sono finti incaricati di aziende che vendono servizi e finti uomini che si aggirano con il tesserino delle forze dell’ordine che, suonano il campanello di casa per truffare le persone". Ora un incontro pubblico per informare i cittadini e metterli in guardia sui metodi usati dai truffatori che si aggirano in città: l’amministrazione comunale di Bollate e le forze dell’ordine scendono in campo ancora una volta per la sicurezza e la tutela delle persone più vulnerabili. La prossima iniziativa è un incontro pubblico dedicato al tema delle truffe, in particolare quelle ai danni degli anziani, promosso dalla comunità pastorale Maria Madre della Speranza, la parrocchia San Martino, in collaborazione con l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme truffe: "Finti agenti in azione"

