Un giovane calciatore sta attirando l’attenzione di diversi campionati europei, tra cui la Serie A, la Bundesliga e la Premier League. Il suo attuale club ha fissato un prezzo per la cessione, e le trattative sembrano avviate per la prossima finestra di mercato estiva. La sua bravura ha portato i club a monitorare con attenzione il suo valore di mercato e le possibili offerte.

Bernardo Silva ha deciso il suo futuro: sarà addio a fine stagione a zero dal Manchester City! Quando deciderà la sua prossima destinazione Satriano Getafe, accordo col Lione: delineato il futuro dell’uruguaiano! Il comunicato ufficiale Bayern Monaco, decisione a sorpresa di Guerriero: scelto il futuro dell’esterno portoghese! Il comunicato Bernardo Silva ha deciso il... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tresoldi incanta mezza Europa: Serie A, Bundesliga e Premier League studiano il colpo in estate. Qual è il prezzo fissato dal Club Bruges

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