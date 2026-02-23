Thiaw ha già stregato Newcastle e Premier League | tre top club sulle tracce dell’ex Milan! Il prezzo del difensore e dove potrebbe trasferirsi in estate

Malick Thiaw ha attirato l’attenzione di tre grandi club europei, dopo aver impressionato nel suo primo anno in Premier League. La sua velocità e la solidità difensiva lo rendono un obiettivo concreto sul mercato estivo. La richiesta di mercato cresce e il suo valore si avvicina a cifre importanti. Diversi team monitorano attentamente la sua situazione, pronti a fare offerte concrete. La sua futura destinazione rimane ancora da definire.

© Calcionews24.com - Thiaw ha già stregato Newcastle e Premier League: tre top club sulle tracce dell’ex Milan! Il prezzo del difensore e dove potrebbe trasferirsi in estate

Calciomercato Juve: svolta Koopmeiners! Parte in estate? C’è un club pronto ad acquistare l’olandese. Di chi si tratta Manchester United, è sempre caccia al nuovo allenatore ma.Il primo della lista potrebbe a sorpresa essere depennato! C’è un motivo importante Dybala lascia la Roma? Clamorosa voce sull’argentino! Un club si è fatto avanti per giugno, le ultimissime Milan, crollo totale di Pulisic nel 2026: i numeri e i motivi del blackout dell’americano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Mateta, irrompe una nuova squadra sulle tracce dell’attaccante! Sfumata l’ipotesi Juve, ecco dove potrebbe trasferirsiMateta potrebbe cambiare squadra, con una nuova opzione che si apre dopo la possibilità Juventus. Joao Gomes, non c’è solo il Napoli: diversi club di Premier League sulle tracce del brasilianoJoao Gomes, centrocampista brasiliano, è al centro di interesse non solo del Napoli, ma anche di diversi club della Premier League. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Ex Milan, Thiaw segna ancora ed è già a quota 4 in stagioneNella partita di ieri sera di Premier League, il Newcastle United ha vinto 1-2 in casa del Tottenham: una gara che è stata aperta, nelle marcature, da una vecchia ... milannews.it No, non può essere solo una coincidenza. La prima partita di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham è contro l’Arsenal, capolista della Premier League. Oggi pomeriggio, nella formazione titolare, ha schierato ovviamente l’attaccante che vedete in foto. Il gio - facebook.com facebook Mohamed Salah è a secco di gol in Premier League dall'1 novembre 2025 Dopo i momenti di tensione con Arne Slot e la partenza per la Coppa d'Africa, il 4° miglior marcatore di sempre del campionato inglese non si è mai davvero ripreso: soltanto 2 reti, al x.com