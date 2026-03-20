Calcio su Sky e NOW dal 20 al 22 marzo | Serie A Serie C Premier League Bundesliga e Ligue 1 in diretta

Dal 20 al 22 marzo, Sky e NOW trasmetteranno in diretta numerose partite di calcio. La programmazione comprende incontri di Serie A tra Juventus e Sassuolo, Roma e Lecce, oltre a match di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, tra cui il derby di Tyne-Wear, la sfida tra Bayern Monaco e Union Berlino e l'incontro tra Nizza e PSG.

Un weekend ricchissimo: Juventus-Sassuolo e Roma-Lecce in Serie A, il Tyne-Wear derby in Premier League, Bayern Monaco-Union Berlino in Bundesliga e Nizza-PSG in Ligue 1. Tutta la 33ª giornata di Serie C in esclusiva Dal 20 al 22 marzo il palinsesto calcistico di Sky e NOW è stracolmo di appuntamenti. Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 garantiscono un fine settimana di calcio praticamente ininterrotto, con gare di primo piano su tutti i fronti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Il weekend di calcio su Sky e NOW: Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 dal 13 al 16 marzoTorino-Parma venerdì, Udinese-Juventus sabato e Como-Roma domenica le tre gare di Serie A in co-esclusiva.

I pronostici di venerdì 20 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1I pronostici di venerdì 20 marzo, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori In vista della sosta per...

Aggiornamenti e notizie su Premier League

Temi più discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 14 marzo 2026: da Udinese-Juventus a Inter-Atalanta; Dove Vedere il Chelsea Oggi: Streaming, TV e dal Vivo; Premier League: risultati, gol e highlights della 30^ giornata.

Calcio estero in TV su Sky e NOW: Premier League, Ligue 1 e Bundesliga (13-16 marzo)Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 13,a lunedì 16 marzo in campo la Premier ... digital-news.it

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOWIn programma la 28^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 24^giornata di campionato. Occhi puntati sulla super sfida di domenica tra Arsenal e Chelsea in diretta s ... sport.sky.it

Beh i nomi sono tantissimi Chi prendereste assolutamente dalla Premier League - facebook.com facebook

UFFICIALE: nel meeting avvenuto oggi a Londra, la Premier League ha deliberato che il prezzo del biglietto del settore ospiti avrà un tetto massimo di 30 sterline anche per le prossime due stagioni. In questo modo, diventeranno 12 le stagioni consecutive con x.com