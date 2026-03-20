Calcio su Sky e NOW dal 20 al 22 marzo | Serie A Serie C Premier League Bundesliga e Ligue 1 in diretta

Da sportface.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 20 al 22 marzo, Sky e NOW trasmetteranno in diretta numerose partite di calcio. La programmazione comprende incontri di Serie A tra Juventus e Sassuolo, Roma e Lecce, oltre a match di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, tra cui il derby di Tyne-Wear, la sfida tra Bayern Monaco e Union Berlino e l'incontro tra Nizza e PSG.

Un weekend ricchissimo: Juventus-Sassuolo e Roma-Lecce in Serie A, il Tyne-Wear derby in Premier League, Bayern Monaco-Union Berlino in Bundesliga e Nizza-PSG in Ligue 1. Tutta la 33ª giornata di Serie C in esclusiva Dal 20 al 22 marzo il palinsesto calcistico di Sky e NOW è stracolmo di appuntamenti. Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 garantiscono un fine settimana di calcio praticamente ininterrotto, con gare di primo piano su tutti i fronti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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