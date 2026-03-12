Il weekend di calcio su Sky e NOW | Serie A Serie C Premier League Bundesliga e Ligue 1 dal 13 al 16 marzo

Dal 13 al 16 marzo, Sky e NOW trasmetteranno diverse partite di calcio, tra cui incontri di Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Venerdì si giocherà Torino-Parma, sabato sarà il turno di Udinese-Juventus e domenica si terrà Como-Roma, tutte in co-esclusiva. Sono in programma anche altri incontri delle varie competizioni europee.

Torino-Parma venerdì, Udinese-Juventus sabato e Como-Roma domenica le tre gare di Serie A in co-esclusiva. In Premier League occhi puntati su Manchester United-Aston Villa e Liverpool-Tottenham. Venerdì alle 19 su Sky Sport Uno il quarto episodio di Reload dedicato a Lorenzo Minotti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Venerdì 13 marzo alle 20.45 apre la giornata Torino-Parma, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, con la telecronaca di Dario Massara e il commento di Massimo Gobbi. 🔗 Leggi su Sportface.it

