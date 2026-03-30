Da oggi, il traffico sulla A14 nel tratto piceno torna a scorrere senza interruzioni, dopo un mese di stop ai lavori deciso fino al 4 maggio. La chiusura temporanea dei cantieri ha causato disagi e lunghe code, ma ora i veicoli possono circolare senza deviazioni. La sospensione dei lavori è stata comunicata ufficialmente da un'ordinanza delle autorità competenti.

Grottammare (Ascoli), 30 marzo 2026 – Una boccata d’ossigeno per la circolazione nel tratto piceno dell’A14, ormai da anni in apnea per cantieri e code di auto e di polemiche. Nel tardo pomeriggio è stato smontato in previsione di un lungo ponte il cantiere per i lavori di ammodernamento della galleria Vinci di Grottammare, l’unico con impatto sul traffico nel tratto dell’autostrada tra Pedaso e Grottammare. La rimozione apre la lunga fase di sospensione dei cantieri per la prima festività primaverile, che nel caso della galleria Vinci, e quindi di tutto il tracciato marchigiano, si protrarrà per più di un mese, fino alle 22 del 4 maggio, includendo cioè, oltre alla Pasqua, anche 25 Aprile e ponte del Primo Maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Traffico in A14, un mese fuori dal tunnel: “Stop ai lavori fino al 4 maggio”

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