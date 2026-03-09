Faenza | 400 tonnellate al mese centro rifiuti prorogato fino a maggio

A Faenza, il centro di raccolta dei rifiuti continuerà a operare fino a maggio, con una proroga di otto mesi decisa dopo che la gestione ha superato i tempi previsti. Il centro smaltisce circa 400 tonnellate di rifiuti al mese e la proroga è stata necessaria a causa di una crisi logistica che coinvolge amministrazione e Hera.

La gestione dei rifiuti a Faenza si trova al centro di una crisi logistica che ha già superato i limiti temporali previsti, costringendo l’amministrazione e Hera a prorogare la chiusura del centro principale per otto mesi complessivi. Il cantiere in via Righi, destinato alla riqualificazione dell’impianto con fondi Pnrr, ha subito un allungamento dei tempi che impone il mantenimento operativo dell’isola ecologica provvisoria presso il Palacattani fino al 12 maggio prossimo. L’urgenza della situazione è dettata dai volumi enormi gestiti mensilmente: circa 6000 accessi degli utenti e oltre 400 tonnellate di materiali da smaltire rendono impossibile qualsiasi interruzione totale del servizio nel bacino servito dall’azienda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Faenza: 400 tonnellate al mese, centro rifiuti prorogato fino a maggio Lombardia, fino a 400 euro al mese alle lavoratrici: rimborsi per servizi educativi, baby-sitting e curaIn Lombardia il lavoro delle donne continua a confrontarsi con il peso dei carichi di cura familiari. Caregiver familiari disabili, fino a 400 euro al mese: soglie ISEE. Chi ha diritto e chi noAutorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.