Vacanze Pasqua 2026 scuole | stop dal 2 aprile e possibili ponti fino al 1° maggio

Le scuole hanno annunciato che le vacanze di Pasqua nel 2026 inizieranno il 2 aprile, con possibili ponti che si estenderanno fino al primo maggio. Questa pausa rappresenta il principale momento di interruzione per studenti e famiglie tra le festività natalizie e la conclusione dell’anno scolastico. Le date sono state confermate dalle autorità scolastiche locali.

Si avvicinano le vacanze di Pasqua 2026, che segnano il principale momento di pausa per studenti e famiglie tra le festività natalizie e la fine dell'anno scolastico. Ma non sono l’unico stop previsto nel prossimo mese. Tra festività nazionali e possibili ponti, il periodo primaverile offre diverse occasioni di interruzione delle lezioni, anche se non sempre consecutive. Nel 2026 la Pasqua cade domenica 5 aprile, con il Lunedì dell’Angelo il 6 aprile. Attorno a queste date si concentra la sospensione delle attività scolastiche, che nella maggior parte delle regioni italiane va da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile, con rientro in classe previsto per mercoledì 8 aprile. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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