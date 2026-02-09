Sardegna | via ai lavori per la ciclovia Cagliari-Alghero traffico interessato tra Marmilla e Terralbese fino al 2026

La Sardegna dà il via ai lavori per la ciclovia tra Cagliari e Alghero. Le operazioni sono partite sulle strade provinciali tra Marmilla e Terralbese e dureranno fino al 2026. Il traffico in quella zona sarà rallentato e circolazione più complicata per alcuni mesi. La nuova pista ciclabile punta a collegare le due città principali dell’isola, offrendo un percorso sicuro per ciclisti e pendolari. Per ora, i residenti devono prepararsi a qualche disagio, ma si spera che il progetto porti benefici nel lungo termine.

La realizzazione della rete ciclabile regionale in Sardegna ha fatto un passo avanti significativo con l'avvio dei lavori sulle strade provinciali tra le zone della Marmilla e del Terralbese. Le modifiche alla circolazione sono state disposte con ordinanza del dirigente del settore Viabilità e resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2026, impattando diversi comuni tra cui Baressa, Gonnoscodina, Masullas, Mogoro, Uras e Terralba. L'intervento, parte di un progetto più ampio che mira a collegare Cagliari ad Alghero attraverso circa 1.150 chilometri di percorsi ciclabili, rappresenta un investimento strategico per il turismo sostenibile e la mobilità alternativa sull'isola.

