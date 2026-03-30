Verso Bosnia-Italia Gigi Riva | Lo stadio fortino di Zenica le curve calde e l’orgoglio di un popolo che non ama essere deriso
Mancano pochi giorni alla partita tra Bosnia ed Italia, con circa novemila tifosi previsti allo stadio di Zenica. Gigi Riva, giornalista bergamasco e editorialista, descrive l’impianto come un “fortino” e sottolinea come le curve siano calde e piene di entusiasmo, rappresentando l’orgoglio di un popolo che non apprezza le offese. Riva anticipa un’atmosfera rumorosa e vivace nello stadio.
“Saranno in poco meno di novemila, ma faranno un bel casino”: Gigi Riva, giornalista bergamasco ed editorialista di Domani, la Bosnia ed Erzegovina e i bosniaci li conosce quasi a memoria. Da inviato di guerra per Il Giorno ha raccontato negli anni Novanta il dramma del conflitto che ha devastato i Balcani e ha segnato la fine della Jugoslavia, un’esperienza totalizzante che gli ha lasciato in eredità anche un ricco bagaglio di storie e aneddoti che ben si prestano a narrazioni letterarie, al confine tra drammatica realtà e leggenda. I “novemila” ai quali fa riferimento sono i tifosi che martedì 31 marzo affolleranno gli spalti dello stadio... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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