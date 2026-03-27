Pjanic avverte l’Italia | La Bosnia non ha paura a Zenica sarà una bolgia Il mio futuro? Sto lavorando come…

Il centrocampista ha dichiarato che la squadra bosniaca non teme l’avversario italiano e che il match si svolgerà in un ambiente molto caldo a Zenica. Ha inoltre menzionato di essere impegnato in attività legate al suo futuro professionale. Le sue parole sono state riferite nel corso di un'intervista, in cui ha evidenziato la determinazione della squadra di casa e il clima che si aspetta in campo.

Pjanic avverte l’Italia: «La Bosnia non ha paura, a Zenica sarà una bolgia». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juventus. Il clima si fa sempre più rovente a pochi giorni dal l’attesissima finale dei playoff che deciderà le sorti dell’Italia. A lanciare un vero e proprio avvertimento agli Azzurri ci ha pensato una vecchia conoscenza del nostro calcio: Miralem Pjani?.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! L’ex metronomo del centrocampo, protagonista per anni in Serie A con le maglie di Juventus e Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Sky Calcio Unplugged per analizzare la delicata sfida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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