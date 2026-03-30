Il difensore del Napoli e il portiere del Tottenham, entrambi assenti dalla lista dei convocati per motivi di infortunio, hanno ottenuto l'autorizzazione dai loro club per partecipare alla partita in Bosnia. Sono già a Zenica e si uniranno al gruppo in vista dell'incontro tra le due nazionali. La gara si svolgerà nelle prossime ore.

Il difensore del Napoli e il portiere del Tottenham, assenti dalla lista dei convocati a causa dei rispettivi infortuni, hanno ricevuto l’ok dai rispettivi club per poter viaggiare ed unirsi al gruppo in vista di un match così importante. Nessuna novità dunque in merito alle loro condizioni: saranno ancora out per diverso tempo. Il terzino azzurro, in particolar modo, si rivedrà in campo solo dalla seconda metà di aprile. Bosnia Italia: le parole di Gattuso su Di Lorenzo e gli altri infortunati. In conferenza stampa il CT Gennaro Gattuso ha parlato dell’importanza del gruppo. Non sono mancati gli elogi appunto per Di Lorenzo, che allo stesso modo di Vicario ha deciso di unirsi alla spedizione in Bosnia seppur infortunato con il solo scopo di sostenere la squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo leader anche in Nazionale, è già a Zenica per Bosnia-Italia

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