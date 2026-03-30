Tra bombe vere e videogame | spiegare la guerra ai bambini per insegnare una cultura di pace

Negli ultimi anni, si è diffusa l’attenzione sul tema di come affrontare il discorso sulla guerra con i più piccoli. In contesti educativi, si discute su come spiegare loro la realtà dei conflitti armati e l’uso dei videogiochi che raffigurano scene di guerra. La questione riguarda anche le modalità di rispondere alle domande dei bambini e di trasmettere valori di pace senza creare confusione o timori eccessivi.

Da alcuni anni l’aumento continuo di guerre e conflitti locali ci ha catapultato in uno scenario da «terza guerra mondiale a pezzi», come è stata definita da papa Francesco. Nei 54 conflitti in corso vengono uccisi e feriti ogni giorno bambini e adolescenti a decine (Unicef rendiconta 370 morti nei soli primi due mesi del 2026). Oltre a questi ci sono milioni esposti a violenze, assenza di servizi sanitari, educativi e nutrizionali e sfollati. Numeri impressionanti perché la guerra moderna non si gioca solo sul fronte ma chirurgicamente colpisce anche le strutture civili e gli aiuti umanitari violando sistematicamente i Diritti dell’infanzia e dell'adolescenza sanciti dall’Onu nel 1989. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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