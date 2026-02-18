Colors for Peace | da Milano i nuovi progetti per insegnare ai bambini la cultura della pace

L’associazione internazionale Colors for Peace, nata nel 2015 nel Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema, ha avviato a Milano nuovi progetti per insegnare ai bambini il valore della pace, perché vuole trasmettere un messaggio di speranza attraverso i loro disegni.

Il messaggio di pace di bambini provenienti da 151 nazioni è al centro dell’azione di Colors for Peace, associazione internazionale partita nel 2015 dal Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema (Lucca) – luogo noto per l'eccidio avvenuto nel 1944 – e nata con la missione di raccogliere i disegni per la pace realizzati dai bambini di tutto il mondo. In 11 anni di attività, Colors for Peace si è distinta per aver dato vita alla più grande collezione di arte infantile al mondo – unione delle opere più di 250.000 bambini fra i 3 e i 12 anni – e per aver portato queste ultime di fronte ai più grandi contesti istituzionali e internazionali: dalle Olimpiadi, ai G7 e le esposizioni universali, fino al Parco Archeologico del Colosseo, dove ogni 21 settembre l’associazione organizza una mostra internazionale, che ha ricevuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

