Colors for Peace | da Milano i nuovi progetti per insegnare ai bambini la cultura della pace
L’associazione internazionale Colors for Peace, nata nel 2015 nel Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema, ha avviato a Milano nuovi progetti per insegnare ai bambini il valore della pace, perché vuole trasmettere un messaggio di speranza attraverso i loro disegni.
Il messaggio di pace di bambini provenienti da 151 nazioni è al centro dell’azione di Colors for Peace, associazione internazionale partita nel 2015 dal Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema (Lucca) – luogo noto per l'eccidio avvenuto nel 1944 – e nata con la missione di raccogliere i disegni per la pace realizzati dai bambini di tutto il mondo. In 11 anni di attività, Colors for Peace si è distinta per aver dato vita alla più grande collezione di arte infantile al mondo – unione delle opere più di 250.000 bambini fra i 3 e i 12 anni – e per aver portato queste ultime di fronte ai più grandi contesti istituzionali e internazionali: dalle Olimpiadi, ai G7 e le esposizioni universali, fino al Parco Archeologico del Colosseo, dove ogni 21 settembre l’associazione organizza una mostra internazionale, che ha ricevuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Giornata mondiale della disabilità, l’esperta: “E’ importante spiegare ai bambini che la diversità è ricchezza”. Un libro per insegnare l’inclusività
Fondazione Libellula insieme all'autrice Francesca Cavallo e ScuolAttiva Onlus lanciano un percorso educativo nelle elementari che usa la narrazione per insegnare ai bambini il valore della fragilità e della gentilezzaUna nuova iniziativa mira a insegnare ai bambini delle elementari il valore della fragilità e della gentilezza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano-Cortina, ospitata mostra di Associazione Colors for Peace; Sant’Anna e Monte Sole . Itinerario di memoria e di pace per unire i simboli delle stragi; Tajani: Italia nel Board of Peace da osservatore come la commissione Ue. Merz non va a Washington.
Colors for Peace: da Milano i nuovi progetti per insegnare ai bambini la cultura della paceIl messaggio di pace di bambini provenienti da 151 nazioni è al centro dell’azione di Colors for Peace, associazione internazionale partita nel 2015 dal Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema (Lucc ... milanotoday.it
Milano-Cortina, ospitata mostra di Associazione Colors for PeaceLivigno (So), 12 feb. (askanews) – Nel vivo delle Olimpiadi Invernali, Fondazione Milano Cortina 2026 continua a portare avanti iniziative capaci di interpretare e diffondere i valori Olimpici attrave ... askanews.it
Colors for Peace. . Colors for Peace sul sito ufficiale di Milano Cortina 2026 facebook
12/2/26. I COLORI PER LA PACE ALLE OLIMPIADI DI MILANO CORTINA 2026 Ospitata a Milano la mostra internazionale, curata dall'Associazione Colors for Peace, che affida all’arte dei bambini di 151 Paesi un messaggio universale di pace (v. nota in FB) x.com