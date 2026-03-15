Una famiglia di Marnate, trasferitasi a Doha per motivi di lavoro, ha affrontato giorni di grande incertezza a causa delle allerte missilistiche e delle restrizioni sullo spazio aereo. Durante questo periodo, hanno vissuto momenti di preoccupazione mentre cercavano di gestire la situazione e proteggere i loro figli dal clima di tensione. La loro esperienza si inserisce in un contesto di instabilità nella regione.

Una famiglia originaria di Marnate, trasferitasi per lavoro a Doha, ha vissuto giorni di forte tensione tra allerte missilistiche e chiusure dello spazio aereo. La madre racconta al parroco don Alberto Dell’Acqua la difficoltà di spiegare ai figli le esplosioni lontane e l’incertezza che avvolge la vita quotidiana in Qatar. Il racconto inizia il 28 febbraio, quando una madre si trova sola con due bambini di dieci e cinque anni mentre suo marito è bloccato in volo verso Malpensa. Le sirene, i rumori della contraerea e gli ordini dell’Ambasciata italiana hanno trasformato un pomeriggio di disegno colorato in uno scenario di sopravvivenza immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Doha: la paura di spiegare la guerra ai bambini

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