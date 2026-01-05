Epifania e Befana | origini leggende e come spiegare la tradizione ai bambini

L’Epifania, celebrata il 6 gennaio in Italia, è una ricorrenza ricca di tradizioni e leggende. Al centro di questa festività c’è la figura della Befana, una vecchina che vola nella notte portando dolci e regali ai bambini. In questa guida, esploreremo le origini di questa tradizione, le sue storie e come spiegarla ai più piccoli in modo semplice e rispettoso.

Il 6 gennaio in Italia i bambini aspettano la Befana, la vecchina che vola nella notte per portare dolci e doni. Una tradizione legata all'Epifania e ai racconti popolari, che può diventare una splendida storia da condividere con i più piccoli.

