Toscana | 320 imprese mediorientali 400 milioni in gioco

In Toscana sono presenti 320 imprese con capitali provenienti dal Medio Oriente, un numero che posiziona la regione ai primi posti tra le aree italiane con investimenti stranieri. Le aziende mediorientali attive nel territorio sono coinvolte in progetti per un valore complessivo di circa 400 milioni di euro. I dati sono stati diffusi nel corso di un evento dedicato alle relazioni economiche tra Italia e Medio Oriente.

La Toscana ospita 320 imprese con capitali mediorientali, un dato che la colloca al vertice della mappa degli investimenti internazionali. Oltre 400 milioni di euro sono stati immessi nel tessuto produttivo regionale, creando legami industriali stabili tra il territorio e i paesi del Golfo. L’analisi dei dati aggiornati al 31 dicembre 2025 rivela una concentrazione significativa in settori chiave come manifattura, logistica e finanza. Non si tratta di flussi passeggeri, ma di partecipazioni strutturali che coinvolgono società strategiche della regione. Il peso dei numeri nella geografia economica. Su un totale nazionale di 3.839 imprese con soci esteri, la quota toscana rappresenta una delle realtà più dinamiche del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toscana: 320 imprese mediorientali, 400 milioni in gioco Articoli correlati Bolzano: +400€ per gli insegnanti, 100 milioni in giocoLa Provincia di Bolzano ha avviato una trattativa cruciale per migliorare la retribuzione del personale scolastico, proponendo un incremento medio di... G7: 400 milioni di barili in gioco per fermare il crollo dei mercatiOggi, 9 marzo 2026, i ministri delle finanze del G7 si riuniscono in una sessione di emergenza per valutare un rilascio coordinato di petrolio dalle... Polizza sanitaria per 1,2 milioni di lavoratori della scuola: via alla gara da 320 milioniIl Ministero dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, lancia un’iniziativa senza precedenti, garantire copertura sanitaria integrativa a...