Polizza sanitaria per 1,2 milioni di lavoratori della scuola | via alla gara da 320 milioni

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’avvio di una gara europea per una polizza sanitaria da 320 milioni di euro. L’obiettivo è coprire con un’assicurazione integrativa oltre 1,2 milioni di lavoratori della scuola, dal 2026 al 2029. La procedura, senza precedenti, mira a garantire un’assistenza più completa agli insegnanti e al personale scolastico. La gara partirà a breve e coinvolge diverse compagnie assicurative.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, lancia un'iniziativa senza precedenti, garantire copertura sanitaria integrativa a oltre 1,2 milioni di lavoratori della scuola attraverso una gara europea del valore complessivo di 320 milioni di euro, per il periodo 2026–2029. La procedura, pubblicata oggi da Consip, rappresenta l'ultimo passo di un percorso avviato dal Ministero con un confronto costante con sindacati e parti sociali, per assicurare a tutto il personale scolastico, dai docenti ai collaboratori con contratto a tempo determinato, un sistema di welfare moderno ed efficace.

