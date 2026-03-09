G7 | 400 milioni di barili in gioco per fermare il crollo dei mercati

Il 9 marzo 2026 i ministri delle finanze del G7 si sono incontrati in una sessione di emergenza per discutere un possibile rilascio coordinato di 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche. La riunione si è concentrata sulla possibilità di intervenire per fermare il calo dei mercati energetici e stabilizzare i prezzi. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore.

Oggi, 9 marzo 2026, i ministri delle finanze del G7 si riuniscono in una sessione di emergenza per valutare un rilascio coordinato di petrolio dalle riserve strategiche. L'iniziativa, che sarà discussa alle 8:30 ora di New York sotto la guida dell'Agenzia internazionale per l'energia, mira a contrastare il crollo dei mercati azionari asiatici causato dal balzo dei prezzi del greggio dovuto al conflitto nel Golfo. Mentre gli Stati Uniti e altri due membri del gruppo sostengono già l'operazione, si valuta uno sgravio di 300-400 milioni di barili, pari al 25-30% delle scorte totali. La riunione si svolge mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump affronta pressioni crescenti per contenere l'aumento dei costi energetici scatenati dalla guerra con l'Iran.