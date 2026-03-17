La Provincia di Bolzano ha avviato una trattativa per aumentare gli stipendi degli insegnanti, proponendo un incremento di circa 400 euro lordi al mese distribuiti su tredici mensilità. La discussione riguarda circa 100 milioni di euro destinati a migliorare le condizioni economiche del personale scolastico. L'accordo potrebbe portare a modifiche salariali per molti insegnanti della regione.

La Provincia di Bolzano ha avviato una trattativa cruciale per migliorare la retribuzione del personale scolastico, proponendo un incremento medio di 400 euro lordi mensili su tredici mensilità. Questa iniziativa, discussa tra la giunta provinciale e i sindacati, mira a concludere un accordo entro il 31 marzo 2026, garantendo che l’aumento sia retroattivo dal primo gennaio dello stesso anno. Oltre al rincaro degli stipendi, l’amministrazione punta anche ad allineare le retribuzioni tra gli istituti provinciali e le scuole statali, mobilitando un fondo complessivo di 100 milioni di euro. Altri 10 milioni sono stati riservati per valorizzare prestazioni particolari già svolte, sebbene le modalità operative siano ancora oggetto di dibattito nei tavoli dedicati alle direzioni scolastiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano: +400€ per gli insegnanti, 100 milioni in gioco

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