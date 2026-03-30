Il Consiglio Comunale di Torino ha approvato all’unanimità, durante la seduta del 30 marzo 2026, una seconda variazione al bilancio di previsione finanziaria che riguarda il triennio 2026-2028. La modifica prevede uno stanziamento complessivo di 18 milioni di euro destinati a stipendi, sicurezza e riqualificazione urbana.

Il Consiglio Comunale di Torino ha sancito con approvazione unanime, nella seduta del 30 marzo 2026, una seconda variazione al bilancio di previsione finanziaria che copre il triennio 2026-2028. Questa decisione, illustrata dall’assessore Gabriella Nardelli, mobilita risorse sostanziali per sanare arretrati stipendiali, potenziare la sicurezza urbana e riqualificare spazi chiave come il Parco del Valentino e via Viotti. La manovra economica prevede l’utilizzo di un avanzo accantonato pari a 17,98 milioni di euro, destinato specificamente al pagamento dei ritardi retributivi relativi agli anni 2024 e 2025 derivanti dai contratti collettivi nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino: 18 milioni per stipendi, sicurezza e riqualificazione urbana

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