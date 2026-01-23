Sicurezza parcheggi e riqualificazione urbana | summit Cna-Comune sul futuro del centro storico

Il 22 gennaio si è tenuto un incontro tra Cna Rimini e il Comune di Rimini, con l’obiettivo di affrontare temi fondamentali per il centro storico: sicurezza, parcheggi e riqualificazione urbana. L’appuntamento ha visto la partecipazione di commercianti, esercenti e dell’assessore alle attività economiche Juri Magrini, per discutere sulle priorità e le iniziative future volte a migliorare la qualità della zona e favorire lo sviluppo locale.

Si è svolto giovedì, 22 gennaio, l’incontro promosso da Cna Rimini dedicato alle delegazioni dei commercianti e degli esercenti del centro storico, per confrontarsi su temi caldi e urgenti della zona, insieme all’assessore alle attività economiche del Comune di Rimini Juri Magrini, alla.🔗 Leggi su Riminitoday.it Centro storico, Giangrandi (Csn): "Sicurezza sì, rigidità no. Dubbi sul modello di logistica urbana"Il centro storico di Giangrandi rappresenta un'area di grande afflusso pedonale, dove la sicurezza è fondamentale. Leggi anche: Auto in piazza, Cna: "Il futuro del centro non si decide solo sui parcheggi. La sfida principale è l'attrattività" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Al via l'ultimo tratto della nuova ciclabile: sicurezza, più parcheggi e illuminazione; Parco del Popolo e parcheggio ex caserma Zucchi: approvato lo studio di fattibilità per la rigenerazione urbana; Prende il via la nuova viabilità in Piazzetta Dugnani e via Garibaldi; Riqualificazione ex Garibaldi, l’area cambia volto. Riqualificazione e messa in sicurezza delle frazioni di Sestri LevanteProsegue a Sestri Levante l’iter per la messa in sicurezza e il restauro delle frazioni. La giunta comunale della città dei due mari ha approvato sei nuovi progetti di fattibilità tecnico-economica, f ... radioaldebaran.it Riqualificazione del centro storico di Riccione, confronto in Municipio tra operatori economici e Comune sul ztl serale, lavori e parcheggiRiunito in municipio il Tavolo del Paese. Si è svolto stamane l’atteso confronto con gli operatori economici dell’area e al percorso di ... corriereromagna.it Sopralluogo della Circoscrizione 5 per la sicurezza stradale, dibattito su cartellonistica e parcheggi a spina facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.