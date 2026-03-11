San Giovanni Galermo approvati 1,9 milioni di euro per tre interventi di riqualificazione urbana

Il Consiglio Comunale di Catania ha approvato una variazione di bilancio 2026-2028, destinando 1,9 milioni di euro a tre interventi di riqualificazione urbana nel quartiere San Giovanni Galermo. La somma verrà utilizzata per migliorare tre aree pubbliche del quartiere, con l’obiettivo di realizzare lavori di riqualificazione e sistemazione degli spazi. La decisione è stata presa durante l’ultima riunione del consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale di Catania ha approvato la variazione di bilancio 2026-2028 che stanzia 1.900.000 euro per la riqualificazione di tre aree pubbliche nel quartiere San Giovanni Galermo. Gli interventi riguardano gli spazi esterni dell'Istituto Comprensivo Padre Santo Di Guardo - Salvatore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati San Giovanni Galermo, progetto da oltre tre milioni di euro per la nuova sede del centro per l’impiegoLa giunta comunale di Catania, presieduta dal Sindaco Enrico Trantino, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'adeguamento... San Giovanni Galermo, approvata la riqualificazione della scuola Padre Santo Di GuardoProsegue l'attività del Consiglio del IV Municipio di Catania, che ha approvato il progetto di riqualificazione della scuola Padre Santo Di Guardo,... Tutti gli aggiornamenti su San Giovanni Galermo Argomenti discussi: Nuova sede per l’oratorio San Giovanni Bosco. San Giovanni Galermo: nascerà la prima area sportivo-ricreativa del quartiereCATANIA – Una nuova fase di rigenerazione urbana si apre per San Giovanni Galermo. Il Consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio 2026-2028 che destina 1,9 milioni di euro a una serie di ... livesicilia.it San Giovanni Galermo: Azione Catania accende i riflettori sul territorio: Servono interventi immediati e documentatiAzione conferma la propria attenzione concreta verso i territori e le periferie, con un focus particolare su San Giovanni Galermo, quartiere della zona nord di Catania che da tempo convive […] ... blogsicilia.it