Reggio Calabria | sgombero al Girasole riparte la riqualificazione urbana tra sicurezza e legalità

A Reggio Calabria, le forze dell’ordine hanno evacuato il centro sociale “Girasole” a causa di condizioni di degrado e problemi di sicurezza. L’intervento si è reso necessario dopo diverse segnalazioni di situazioni di pericolo e vandalismi nell’area. Durante l’operazione, sono stati rimossi oggetti abbandonati e sono stati avviati i lavori per una nuova fase di riqualificazione urbana.

Reggio Calabria, sgombero del "Girasole": un blitz tra degrado e progetti di riqualificazione urbana. Un'operazione della Polizia Locale ha portato allo sgombero della struttura comunale "Il Girasole" a Reggio Calabria, dove erano presenti due persone denunciate per invasione di immobile pubblico e, nel caso di una di esse, anche per permanenza illegale sul territorio italiano. L'intervento, avvenuto nella giornata di oggi, 13 febbraio 2026, si inserisce in un piano più ampio dell'Amministrazione comunale per la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e il contrasto alla criminalità. Reggio Calabria, blitz della Polizia Locale al Girasole: sgomberata la struttura comunale, due denunceLa Polizia Locale di Reggio Calabria ha svolto nella giornata odierna un'attività di polizia giudiziaria finalizzata allo sgombero della struttura comunale denominata il Girasole. Proprio nei giorni ... strettoweb.com Operazione della Polizia Locale al Girasole, il sindaco ff Battaglia: Legalità, sicurezza e decoro urbano sono la priorità. No a zone francheDue persone che si trovavano all'interno della struttura sono state denunciate per invasione arbitraria di immobile pubblico ... reggiotv.it